Володин призвал исключить две профессии из списка для выдачи ВНЖ

Сферы здравоохранения и образования следует исключить из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Газета.Ru

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов. И мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», - сказал председатель Госдумы. ТАСС

Ранее Володин попросил Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов. BFM.RU