Производство зефира с мальтитным сиропом остановлено

Производство зефира "Жизель" с мальтитным сиропом приостановлено на фоне сообщений о массовом отравлении продукцией. Сейчас идет предварительная проверка Роспотребнадзора, сообщил ТАСС коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис.

Ранее X5 Group сообщила, что торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом на фоне публикаций о жалобах покупателей на данную продукцию. При этом в пресс-службе уточнили, что у них нет ни одного обращения по поводу зефира "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи.

"Производство этого зефира, да, остановлено. А остальное, мы производим до 40 тонн зефира в день, производится по традиционным рецептурам", - сказал Шамис, отметив, что производство других зефиров не остановлено, потому что претензий по микробиологии в принципе нет.

Он также отметил, что сейчас продукция заморожена на складах федеральных и региональных сетей до окончания проверки, добавив, что проверка Роспотребнадзора не закончилась, сейчас идет только предварительная проверка.

"Переданы туда все документы, которые они затребовали", - сказал он.

Размер ущерба

Собеседник агентства отметил, что размер ущерба каждый день растет.

"Сейчас эта продукция вся заморожена, мы не получаем денег за уже отгруженную продукцию, не поставляем продукцию по уже полученным ранее заказам, они тоже приостановлены. Часть продукции уже была изготовлена по ранее полученным заказам, это тоже на наших складах находится, то есть было закуплено сырье, и мы не получаем оплаты, несем потери на хранении и так далее. И уже за отгруженную продукцию тоже, естественно, не получаем денег в соответствии с договором, потому что нет окончательного решения по этой продукции, которую мы изготавливаем на мальтите", - сказал Шамис.

Он подчеркнул, что до сих пор не поступило ни одной официальной жалобы от покупателей.

"Все, что есть, это отзывы в телеграм-каналах, которые собраны за длительный период времени. То, что проблема с потреблением продукции без сахара, имеется при повышении дозировки, это общеизвестно. Сейчас диабетики, и те люди, которые следят за содержанием сахара в крови, как раз от них претензий нет, потому что они давно потребляют эти продукты, знают нормы их потребления и более грамотно к этому подходят", - сказал собеседник агентства, отметив, что мальтит - самый безопасный сахарозаменитель в мире, который признан организациями здравоохранения и в Америке, и в Европе.

По словам Шамиса, произведенная продукция сейчас находится на складах.