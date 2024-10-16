Экологическая ядерная бомба Америки: что происходит с Большим Соленым озером

США замерли на пороге очередной природной катастрофы. Знаменитое Большое Соленое озеро медленно умирает, отравляя все вокруг. Из-за обмеления водоема в воздухе появилась пыль, которая разносится ветром на многие километры. Об этом рассказывает Lenta.ru.

Большое Соленое озеро находится в северо-западной части штата Юта и считается шестым по величине в стране. Здесь находится знаменитый город Солт-Лейк-Сити, где в 2002 году проходили XIX зимние Олимпийские игры. Из-за глобального потепления, а также высокого уровня потребления воды местными жителями уровень воды в озере начал снижаться. Согласно исследованиям ученых, сейчас под соляной коркой высыхающего водоема находится множество опасных для человека вещество, в том числе медь, сера, фосфор, хлор, свинец, уран, кобальт и даже мышьяк. Если все это окажется на поверхности, то это грозит настоящей катастрофой всему региону.

«У нас есть эта потенциальная экологическая ядерная бомба, которая взорвется, если мы не предпримем каких-то довольно решительных действий», — высказывался о ситуации член Палаты представителей штата Юта Джоэл Ферри, у которого есть ранчо на северном берегу озера.

Сейчас исследователи прорабатывают несколько решений по спасению Большого Соленого озера. К примеру, есть теоретический план постройки трубопровода из Тихого океана в водоем. В 2022 году проект оценивался в 18,2 миллиарда долларов. У него есть и противники, так как океанская вода вероятнее всего разрушит уникальную экосистему всего штата. Другие ученые призывают граждан экономить воду и призывают власти отказаться от обязательного полива газонов около домов. По подсчетам, у каждой семьи во время засухи на это уходят сотни литров воды.

Как выглядит крупнейшее умирающее соленое озеро Америки - в галерее "Рамблера".