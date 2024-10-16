ВЦИОМ назвал долю знающих о движении квадроберов россиян

Это 31% опрошенных жителей страны. Вместе с тем 42% респондентов впервые услышали о квадробинге, когда им задали соответствующий вопрос. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Также в ходе опроса выяснилось, что более трети (35%) респондентов уверены, что дети и подростки становятся квадроберами, потому что на них сказывается негативное социокультурное влияние. 32% полагают, что это результат плохого воспитания и образования.

Большинство опрошенных россиян — 74% — отмечают, что родителям нужно выразить беспокойство, если их ребёнок увлёкся квадробингом.