В России могут изменить госгарантии на бесплатную медпомощь

В России ожидаются изменения в системе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, пишет РБК. Минздрав впервые предложил установить нормативные объемы посещений центров здоровья с профилактическими целями.

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По предварительным планам, в 2025 году планируется охватить 5% трудоспособного населения, что составит около 3,2 млн россиян. На реализацию данных инициатив выделят 4,4 млрд рублей.

В настоящее время идет общественное обсуждение проекта госгарантий, в рамках которого определяют объем финансирования, который будет поступать из средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на каждую услугу. Также устанавливаются нормы для среднего застрахованного по полису.

К числу новшеств относится введение нормативов медицинской помощи и финансовых затрат на диспансеризацию с целью оценки репродуктивного состояния граждан. Планируется, что охват этой программы среди женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет составит не менее 32%, что эквивалентно 19,4 млн человек. Кроме того, проект подразумевает установление нормативов для ряда сердечно-сосудистых операций и рассмотрение внедрения новых высокотехнологичных методов.

В целом предполагается увеличение государственных гарантий на 17,6% по сравнению с текущим годом. Эксперты в основном позитивно оценивают данные изменения, однако подчеркивают отсутствие решений по вопросам инновационных препаратов и таким заболеваниям, как онкология.

Ранее стало известно, что в Москве более чем в два раза выросло количество исследований для раннего выявления онкологии. Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что на это повлияло внедрение современных технологий и оборудования.