Депутат Госдумы предложила детям высмеивать квадроберов

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила детям высмеивать квадроберов. Как сообщает URA.RU, об этом она сказала во время встречи со школьниками из Луганска и Краснодона в Москве.

При общении с парламентарием одна из девочек пожаловалась на действия квадроберов. По ее словам, переодетые сверстники лают и набрасываются на окружающих. Останина отметила, что в случае отсутствия физического ущерба подать заявление в полицию не выйдет, однако просто так оставлять подобные ситуации нельзя.

«Я бы их просто высмеяла. Сняла бы на видео, потом показала бы, пусть все остальные бы тоже над ними посмеялись. Потом нашли бы их родителей, спросили их, почему ваши дети так себя ведут», — сказала депутат.

Напомним, что квадроберы — относительно новая субкультура и неофициальный вид спорта. Основная идея квадробики заключается в подражании поведению животных - как во внешнем виде, так и в повадках. Дети бегают и прыгают на четвереньках в масках животных, издают соответствующие звуки и могут изображать охоту. Российские депутаты и сенаторы призывали запретить субкультуру. По мнению политиков, подобное увлечение опасно для детской психики.