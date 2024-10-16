Умер актер Николай Пархоменко

Скончался актер и театральный деятель Николай Пархоменко. Зрителю он известен по главной роли в драме "Выкидыш" (21+), снятой в 1991 году на Одесской киностудии.

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Пархоменко родился в 1943 году в селе Грабово, Сталинская область (после - Донецкая, ныне - ДНР).

В 1974-м, после окончания Московского государственного института культуры, приехал в Набережные Челны, где создал театр-студию "Ника". Премьера ее первого спектакля - "А зори здесь тихие" по повести Васильева - состоялась 9 мая 1975 года.

Как главный режиссер этого театра Пархоменко в 1988 году стал лауреатом премии Мусы Джалиля. Работал преподавателем в челнинском филиале Московского университета культуры.

Ушел из жизни 15 октября, сообщает "Кино-театр.ру".