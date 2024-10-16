В управделами президента оценили стоимость блюд в Госдуме

Цена основных блюд Комбината питания «Кремлевский» соответствует ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы. Об этом Госдуме.

В управделами президента пояснили, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения реальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания российской столицы. Сведения используются для сравнительного анализа цен на основные блюда комбината.

«Цены на основные категории блюд в КП "Кремлевский" соответствуют ценам предприятий общественного питания», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее депутат Амир Хамитов заявил, что полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы может обойтись почти в 600 рублей. В частности, из чека следует, что за обед из шести блюд парламентарий заплатил 577 рублей.

Депутат Андрей Свинцов также рассказал, что в день на обед тратит около 200 рублей. Он покупает на завтрак овсяную кашу и кофе, а на обед два яйца и куриный бульон.