Гигантские съедобные грибы выросли во дворе супермаркета в Ярославле

Жительница Ярославля нашла в спальном районе города семейство необычно крупных грибов, похожих на вешенки гигантских размеров. Оказалось, что это съедобный гриб рядовка скрученная.

Женщина нашла грибы на газоне у супермаркета и опубликовала фотографии в соцсетях. Находку прокомментировала миколог Ольга Лазарева. По ее словам, рядовка обычно имеет меньшие размеры, и возможно, что в данном случае на рост грибов повлияла погода. Встречается гриб в августе-октябре, в том числе на газонах в городе, большими группами.

«Он регулярно появляется, причем может в разных местах расти. Долго не задерживается, но споры разбрасывает и где-то недалеко друг от друга встречаются сростки плодовых тел. Опасности никакой не представляет», – пояснила эксперт.

Лазарева также рассказала, что рядовку можно готовить как обычные магазинные вешенки. Однако собирать ее можно только в лесу, пишет портал 76.RU.

«В городе собирать нельзя: во-первых, потому что грибы накапливают разнообразные загрязняющие вещества, ну и потом, в городе на него могут попадать экскременты животных и пыль», – заключила эксперт.

Ранее в национальном парке «Водлозерский» в Республике Карелия нашли новый для данной территории вид гриба – горбатую лисичку. Гриб небольшого размера имеет серый цвет, воронкообразную шляпку и центрально расположенный бугорок.