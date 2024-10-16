У Василия Ливанова обнаружили неизлечимое заболевание

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили рак, сообщает Telegram-канал Shot. У легендарного советского «Шерлока» нашли злокачественную опухоль, которую в таком возрасте удалять опасно.

По данным канала, новообразование показало МРТ во время комплексного обследования 89-летнего артиста. Позже подтвердилось, что у Василия Борисовича опухоль в области малого таза. Болезнь в данный момент не прогрессирует и жизни актёра не угрожает.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. Позже жена актера подтвердила выписку мужа.