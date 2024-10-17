Капитан российского фрегата сообщил о нехватке средств на ремонт корабля

Российскому фрегату «Штандарт» не хватает финансовых средств на ремонт, поскольку власти Франции отказали ему в заходах в порты для участия в фестивалях из-за санкций. Об этом РИА Новости рассказал капитан корабля Владимир Мартусь.

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«Два фестиваля мы пропустили. Для нас, конечно, это серьезная финансовая потеря, потому что корабль финансируется как раз за счет фестивалей, которые кораблям вроде "Штандарта" платят гонорар, как актерам. Пока мы не голодаем, но вот для ремонта, конечно, нужна будет помощь», — сообщил он.

Капитан подчеркнул, что историческому фрегату ремонт необходимо каждый год — в частности, дно судна нужно красить специальной краской для защиты от червяка Teredo, который есть деревянные корабли. Также есть проблемы с генератором, так как он работает без остановки из-за постоянного нахождения корабля в море.

Ранее префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат «Штандарт» в порт города Гранвиль. Корабль должен был принять участие в фестивале парусных судов.