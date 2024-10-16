Вильфанд: более 70% территории России уже покрыто снегом

Уже больше половины территории России покрыто снегом. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже 70-75% территории России покрыто снегом", — сказал Вильфанд.

Снег усыпал землю практически по всей территории Дальнего Востока, кроме Сахалина и Приморья, снег еще не выпал в Хабаровске. Зимняя погода уже пришла во многие регионы Сибири, за исключением Омской и Новосибирской областей. Снег идет уже и на северном Урале, а также части регионов европейской части РФ: Архангельской области и Ненецком автономном округе.

14 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза. Даже в обычно самых теплых регионах ночные температуры опустятся до минус 5°C. На погоду повлияет североатлантический циклон, который синоптики в Европе назвали "Хельма".