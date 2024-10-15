Путешественник рассказал, что могло спасти мужчину в Охотском море

Михаилу Пичугину, два месяца дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, помогла выжить морская рыба, предположил в беседе с «Известиями» путешественник Олег Соловей.

Накануне в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спасатели обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший — Михаил Пичугин.

Медики Магаданской областной больницы после обследования назвали состояние мужчины стабильным. Врач-терапевт Надежда Чернышова заметила, что Пичугину вероятно, помог выжить лишний вес, потому что организм без еды берет энергию именно из жировой ткани.

«Если мы едим морскую рыбу, то она более полезна, чем пресноводная — и она дает силы и возможность прожить довольно долгое время», — подчеркнул Соловей.

По его словам, полезный эффект морской рыбы заключается в том, что она помогает компенсировать потерю организмом пресной воды.

Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский отметил, что Пичугин, по всей видимости — опытный путешественник.

По его данным, на лодке оказалось много разных предметов, доказывающих, что мужчина перед отплытием готовился к возможным непредвиденным ситуациям. Он констатировал, что выживание Пичугина — уникальный случай, который необходимо изучить.