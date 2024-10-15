Корчевников сравнил порнозависимость с пандемией

Актер и телеведущий Борис Корчевников выступил против разврата в социальных сетях. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Корчевников заявил, что в интернете распространяется порнозависимость из-за легкой доступности. Он сравнил эту тенденцию с пандемией. Он назвал порнозависимость стыдной болезнью, похожей на лудоманию.

Корчевников выступил за "разумные ограничения" в сети.

"Есть вещи, которые разрушают семью. Там доступность разврата в интернете. У нас существует Лига безопасного интернета, какие-то есть организации – Роскомнадзор. Что? Сегодня любой подросток берет эту штуку (показывает на телефон – "Газета.Ru") и, просто кликнув один раз, ему сразу вываливает такой ушат грязи", — заявил актер.

В 1997 году Борис Корчевников дебютировал в кино в картине "Матросская тишина". Он получил наибольшую известность после работы в сериале "Кадетство", где исполнил роль суворовца Ильи Синицына.

Помимо актерской карьеры, Корчевников активно занимался журналистской деятельностью и выступал в качестве ведущего в различных программах. Он работал в передачах "Прямой эфир", "Сегодня", "Судьба человека", "Намедни".