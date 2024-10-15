Названы самые мусорные регионы России

По итогам 2023 года лидером среди российских регионов по общей произведенной массе твердых коммунальных отходов (ТКО) стала Московская агломерация — на нее пришлось 19,9 процента от всего произведенного за этот период мусора в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые опирались на данные Росприроднадзора.

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Вторым регионом в списке по объему мусора эксперты назвали Краснодарский край с долей в 5,1 процента от общего объема ТКО. Замкнул тройку Петербург, жители которого сгенерировали 3,4 процента от всех отходов в стране за год. Напротив, меньше всего мусора в прошедшем году среди регионов страны произвели жители Ненецкого и Чукотского автономного округов, на которые пришлось лишь 0,02 процента и 0,05 процента от всех ТКО. Помимо этого, один из самых низких показателей зафиксирован в Еврейской автономной области — 0,08 процента. Аналитики отметили, что наименьшая масса мусора была произведена в основном в самых малонаселенных регионах РФ.

Специалисты также рассказали, что лидером среди регионов по среднему количеству бытовых отходов на одного человека стала Магаданская область с показателем в 646,3 килограмма. Наименьший же объем ТКО на одного жителя образуется в Бурятии — 127,2 килограмма в год. В среднем же доля мусора, генерируемого среднестатистическим россиянином, составляет 322,3 килограмма мусора, что практически на 10 килограммов, или 3,1 процента, больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Общий же объем сгенерированного бытового мусора, по подсчетам экспертов, за год увеличился на 1,3 миллиона тонн, до 47,2 миллиона тонн.

Ранее в октябре гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что утверждение о том, что при погрузке в мусоровоз отсортированные и смешанные отходы сваливают вместе, не соответствует действительности.