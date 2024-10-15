День отца отметят в подмосковных парках 20 октября

В подмосковных парках 20 октября отметят день отца, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

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Всего общеобластное мероприятие "Отцы и дети" пройдет в более чем 50 парках Московской области.

Для посетителей проведут различные активности, среди которых спортивные состязания, квесты, концерты и многое другое.

В парке "Ривьера" Можайского городского округа проведут квест на ловкость и смекалку, а также фотопроект "Рядом с папой".

В Сергиево-Посадском городском округе для посетителей организуют мастер-класс по приготовлению бургера и творческий мастер-класс по созданию поздравительных открыток.