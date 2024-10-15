В России появились взрослые квадроберы

В Уфе появилась группа взрослых квадроберов, в нее вошли почти 20 человек. Среди них 24-летний специалист по криптовалюте и 29-летний электромонтажёр, пишет Telegram-канал SHOT.

Участники группы Руслан и Эмиль пояснили, что группа создана не ради хайпа, а лишь в силу увлечения движением.

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Молодые люди отметили, что познакомились в интернете: специально искали «собратьев», так как надоело «квадроберить» в одиночку.

По их словам, в чате они обсуждают костюмы, трюки, прыжки. Они добавили, что не боятся осуждения, но опасаются того, что движение могут запретить.