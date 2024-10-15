Коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис прокомментировал ситуацию с отравлением их зефиром. Он заявил, что, несмотря на широкое представление продукции в торговых сетях России, практически все жалобы от потребителей касаются неправильного потребления продукции.

«В основном, более 90% жалоб связаны с нарушением правил потребления этой продукции», — поделился директор в разговоре с ТАСС.

По его словам, рецептура зефира не менялась с 2018 года, а товары фабрики продаются во всей России.

Названа возможная причина отравления россиян зефиром

Ранее покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выразили недовольство по поводу зефира, содержащего мальтит — многоатомный спирт, который получают из крахмала и который используется в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Люди, попробовавшие зефир под маркой «Жизель», столкнулись с неприятными симптомами, такими как вздутие живота, болевые ощущения и диарея.