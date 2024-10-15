Невестка Ливанова отреагировала на сообщения о выписке актера

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова Екатерина в беседе с NEWS.ru не подтвердила выписку свекра из больницы.

Екатерина призналась, что узнала о выписке из СМИ. По словам невестки знаменитости, она пока сама ничего не знает.

"Спросила у дочки, она мне пока не ответила. Когда ответит, тогда ответит. Ждем", — заявила невестка артиста.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. По данным издания, Ливанов находится дома с женой. Он проходит амбулаторное лечение.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию.

5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.