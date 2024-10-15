Появилось первое фото спасенного после 67 дней в море россиянина

Появилось первое фото спасенного Михаила Пичугина, который выжил после того, как провел 67 дней в Охотском море. Снимок россиянина опубликовал Telegram-канал «112».

Осмотревшие выжившего врачи отметили, что тот стабилен. Никаких травм у Пичугина зафиксировано не было. Специалисты рассказали, что у мужчины сильное обезвоживание и истощение.

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Россиянина на время оставили в реанимационной палате, чтобы понаблюдать за его состоянием. Спасенному дали седативное, чтобы он выспался.

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До этого выживший в Охотском море заявил, что его брат сошел с ума в последние дни. Мужчина потерял за время путешествия сына-подростка.

Брат Пичугина вместе с ребенком прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа. Там их ждал россиянин. Позже на пикапе Ssang Yong они начали двигаться на север острова — в село-порт Москальво. Компания оставила машину, взяла запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулась через Сахалинский залив к мысу Перовского.