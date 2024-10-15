Массовое отравление, с которым столкнулись десятки россиян после употребления зефира, могло произойти из-за банального переедания. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что в десерте находится сахарозаменитель мальтит, провоцирующий расстройства ЖКТ.

«Это скорее просто плохое усвоение. Могли переложить данного компонента (мальтита) или переесть. Идет определенное уже нарушение всасывания, и, если здоровый кишечник с нормальным микробиомом вполне себе может справиться с этим, то у человека не совсем здорового, а чаще всего именно они покупают сахарозаменители, в частности, мальтит и не только, может вызвать вот такое состояние, особенно при переедании», — заявила диетолог.

Причем симптомы, на которые жаловались россияне, а именно метеоризм, диарея и вздутие, нельзя классифицировать как отравление, поскольку в продукции, предварительно, не было как такового патогена.