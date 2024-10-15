Новый закон, принятый Госдумой, требует трехлетнего брака с гражданином России для упрощенного получения разрешения на временное проживание (РВП) иностранцами, проект направлен на борьбу с фиктивными браками. Деловая газета «Взгляд»

Помимо этого, закон позволяет отзывать ранее выданные разрешения в случае, если брак будет признан фиктивным или если лицо будет лишено родительских прав. Lenta.ru

Сейчас иностранцы могут получить РВП в упрощенном порядке просто по факту брака с гражданином РФ. Депутаты поясняли, что институт брака часто используется для легализации без намерения создать семью. ТК «Звезда»