В Совфеде высказались о лишении родительских прав за квадробинг

Сенатор Ольга Епифанова высказалась о лишении родительских прав за квадробинг. По ее словам, эту меру принимать не нужно, однако запрещать такой контент в социальных сетях необходимо, передает РИА Новости.

Квадробинг (или квадробика) представляет собой копирование поведения животных. Как указала сенатор, «если чье-то несовершеннолетнее чадо, увлекшись квадробингом, покусает кого-то – это хулиганство, оно наказуемо».

Как отметила Епифанова, именно родители будут отвечать за хулиганское поведение подростка. Им грозят штрафы или дисциплинарные взыскания, добавила она.

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«Но, безусловно, в данном случае о лишении родительских прав говорить излишне», - подчеркнула сенатор.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Российской газете», что рабочая группа юристов и депутатов Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды квадробинга и поправки в Административный кодекс России.