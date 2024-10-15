Корчевников призвал убрать аборты из ОМС

Аборт калечит, а не лечит, убежден гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, эту услугу нужно исключить из ОМС. Корчевников дал такой комментарий на фоне выхода фильма «Мамино письмо».

Понятно, что мы не ставили никаких стратегических задач этим фильмом. Но хотя бы исключили бы из ОМС как минимум. Потому что аборт не лечит, аборт калечит. Наш отец патриарх говорит на каждой трибуне, что (нужно. — NEWS.ru) убрать аборт из ОМС, — сказал журналист.

Корчевников высказался об абортивном сознании. В пример он привел своего товарища, который посмотрел «Мамино письмо» и сказал, что можно провести сотни дискуссий на эту тему.

А можно снять один фильм на час с небольшим, и он сделает больше, чем сотни круглых столов, — подчеркнул Корчевников.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о показе школьником на Сахалине жесткого видео с абортом. В сентябре учащимся продемонстрировали ролик с операцией. Мизулина назвала странным инцидент с видео. Региональный Минздрав и прокуратура организовали проверку по факту случившегося.