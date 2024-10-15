Советская нефть в Европу: как строили нефтепровод "Дружба"

15 октября 1964 года завершилось строительство одного из самых крупнейших нефтепроводов мира "Дружба".

Сооружение протянулось от города Альметьевск (Татарстан) до стран “социалистического лагеря” Польши, Чехословакии, Венгрии и ГДР. Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров. Трубы тянули по горам, по дну 45 крупных рек, пересекал сотни автомобильных и железных дорог. Перед строительством "Дружбы" заранее было оговорено, что при сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть.

После распада СССР центр управления российской частью нефтепровода переместился из Львова в Брянск. В июле 2006 года из-за аварии неподалеку от города Унечи была прекращена прокачка нефти в сторону Полоцка и Прибалтики.

В декабре 2022 года Евросоюз ввел против санкции против российского нефтедобывающего сектора. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.

Как строился советский мегапроект - в галерее "Рамблера".