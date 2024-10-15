$96.10+0.03105.49+0.38
Почта

Советская нефть в Европу: как строили нефтепровод "Дружба"

Slide 1 of 16
Операторы Альметьевской подстанции нефтепровода "Дружба" Мария Егорова и Зоя Карнаухова, 1965 год
1/13
Операторы Альметьевской подстанции нефтепровода "Дружба" Мария Егорова и Зоя Карнаухова, 1965 год 
© ТАСС
Ударник коммунистического труда машинист Б.А. Процив наблюдает за работой насосов в машинном зале Куровичской нефтеперекачивающей станции на советском участке трансевропейского нефтепровода "Дружба" в Львовской области, 1970 год
2/13
Ударник коммунистического труда машинист Б.А. Процив наблюдает за работой насосов в машинном зале Куровичской нефтеперекачивающей станции на советском участке трансевропейского нефтепровода "Дружба" в Львовской области, 1970 год 
© ТАСС
Рабочие у входа в здание нефтеперегонной станции Полоцкого управления нефтепровода "Дружба", 1971 год
3/13
Рабочие у входа в здание нефтеперегонной станции Полоцкого управления нефтепровода "Дружба", 1971 год 
© ТАСС
Площадка фильтров насосной станции нефтепровода "Дружба" в Львовской области, 1972 год
4/13
Площадка фильтров насосной станции нефтепровода "Дружба" в Львовской области, 1972 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Нефтепровод "Дружба". Перекачивающая станция "Карпаты", 1974 год
5/13
Нефтепровод "Дружба". Перекачивающая станция "Карпаты", 1974 год 
© ТАСС
Нефтепровод "Дружба", 1979 год
6/13
Нефтепровод "Дружба", 1979 год 
© ТАСС
Участок международной объединенной энергосистемы "Мир" и нефтепровода "Дружба" в Карпатах, 1980 год
7/13
Участок международной объединенной энергосистемы "Мир" и нефтепровода "Дружба" в Карпатах, 1980 год 
© ТАСС
Пульт управления нефтепроводом "Дружба", 1980 год
8/13
Пульт управления нефтепроводом "Дружба", 1980 год 
© РИА Новости
Нефть, очищенная от механических примесей, солей и воды перекачивается в нефтепровод "Дружба", 1980 год
9/13
Нефть, очищенная от механических примесей, солей и воды перекачивается в нефтепровод "Дружба", 1980 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Нулевая отметка нефтепрвод "Дружба". Альметьевский район, Татарская АССР, 1982 год
10/13
Нулевая отметка нефтепрвод "Дружба". Альметьевский район, Татарская АССР, 1982 год 
© РИА Новости
На насосной станции открытого типа нефтеперекачивающей станции "Кобрин", которая входит в состав РУП "Гомельтранснефть Дружба", 2004 год
11/13
На насосной станции открытого типа нефтеперекачивающей станции "Кобрин", которая входит в состав РУП "Гомельтранснефть Дружба", 2004 год 
© ТАСС
Эмблема нефтеперекачивающей станции "Кобрин", которая входит в состав РУП "Гомельтранснефть Дружба", 2007 год
12/13
Эмблема нефтеперекачивающей станции "Кобрин", которая входит в состав РУП "Гомельтранснефть Дружба", 2007 год 
© ТАСС
Работы по реконструкции нефтепровода "Дружба" в Белоруссии, 2018 год
13/13
Работы по реконструкции нефтепровода "Дружба" в Белоруссии, 2018 год 
© ТАСС

15 октября 1964 года завершилось строительство одного из самых крупнейших нефтепроводов мира "Дружба".

Сооружение протянулось от города Альметьевск (Татарстан) до стран “социалистического лагеря” Польши, Чехословакии, Венгрии и ГДР. Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров. Трубы тянули по горам, по дну 45 крупных рек, пересекал сотни автомобильных и железных дорог. Перед строительством "Дружбы" заранее было оговорено, что при сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть.

После распада СССР центр управления российской частью нефтепровода переместился из Львова в Брянск. В июле 2006 года из-за аварии неподалеку от города Унечи была прекращена прокачка нефти в сторону Полоцка и Прибалтики.

В декабре 2022 года Евросоюз ввел против санкции против российского нефтедобывающего сектора. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.

Как строился советский мегапроект - в галерее "Рамблера".