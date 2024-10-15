В Белгородской области заявили о нехватке чиновников из-за их ухода на СВО

В Белгородской области возникла нехватка чиновников из-за их ухода на спецоперацию. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области записал видео, в котором рассказал, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «БАРС-Белгород». Она стала в нем первой женщиной.

«Настоящий боец. По-другому, я понимаю, она поступить не могла. Конечно же, будем стараться договориться с Министерством обороны о ротации, потому что это становится действительно большой проблемой и для кадрового обеспечения государственной власти области», — добавил Гладков.

Он также заявил, что главный врач скорой помощи по Белгородской области Алексей Жиров также подписал контракт с «БАРС-Белгород». По словам губернатора, его помощь при медицинской части батальона будет неоценима.

Напомним, что незадолго до этого в «БАРС-Белгород» решили вступить глава администрации губернатора Белгородской области Александр Лоренц, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. 14 октября такое же решение приняли семь чиновников из Старого Оскола.