В Сети выложили фотографию Жириновского в образе «квадробера»

В соцсетях стала популярна архивная фотография бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, где он в образе волка. Пользователи сравнили с квадроберами. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

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Помимо самого политика, на снимке есть телеведущая Екатерина Стриженова и политик Ирина Хакамада. Предположительно, Жириновский в костюме волка был сфотографирован на новогоднем мероприятии в одном из московских театров в конце 1990-х годов, передает Telegram-канал «Ura.ru».

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Депутат Государственной думы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся о них говорить.

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