В мэрии Якутска представители власти обсудили отмену прямых выборов градоначальника столицы российского региона. Об этом со ссылкой на депутата Ил Тумэна (Госсобрание республики Саха) Виктора Федорова сообщает портал «Якутск Вечерний» в Telegram.

Как сообщил Федоров, жителей Якутска захотели лишить права выбирать мэра в рамках круглого стола, посвященного федеральному законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Судя по опубликованным с круглого стола снимкам, в обсуждении передачи полномочий по выбору градоначальника от жителей к депутатам, принимают участие среди прочих глава Якутской городской Думы Альберт Семенов и зампред Ил Тумэна Афанасий Владимиров.

Возможность выбирать мэра осталась лишь у жителей четырех столиц российских регионов: в столице Хакасии Абакане, административном центре Чукотки Анадыре, а также в центрах Хабаровского края и республики Саха — Хабаровске и Якутске соответственно. В марте 2024 года закон об отмене прямых выборов главы Улан-Удэ приняли в Бурятии.