В Думе объявили о планах сделать ЕГЭ добровольным и вернуть классический экзамен

В перспективе единый государственный экзамен (ЕГЭ) может стать добровольным, а выпускники в такой случае получат возможность делать выбор между ним и классическим форматом экзамена. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Вечерняя Москва

По его словам, в политических элитах растет недовольство единым государственным экзаменом, при этом, как отметил Смолин, в 2024 году изменений не произойдет, так как они должны объявляться минимум за год. «Но, на мой взгляд, изменения в едином государственном экзамене, те или другие, неизбежны», - сказал собеседник агентства. «Наша позиция, которая была выражена в многочисленных законопроектах, заключается в следующем: вернуть единый государственный экзамен в добровольный режим. Дать право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом», - отметил Смолин. Он поделился мнением, что такая система позволит школьникам из провинции поступить в московские и петербургские вузы. ТАСС

Ранее сообщалось, что некоторым школьникам могут добавить баллы к ЕГЭ. Парламентская газета