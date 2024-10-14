Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов получил звание почетного гражданина Дагестана, информирует РИА Дагестан. News.ru

В мероприятии участвовал глава республики Сергей Меликов, он заявил, что Керимов на протяжении многих лет участвует в благотворительных проектах, восстанавливает разрушенные храмы, поддерживает семьи участников СВО и строит детские медцентры. Говорит Москва

10 октября сообщалось, что Кадыров пригрозил кровной местью Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни обвинил их в попытке организовать покушение на него. По словам Кадырова, у него есть свидетели переговоров сенатора и депутатов, якобы пытавшихся выяснить стоимость «заказа». Lenta.ru