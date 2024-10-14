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Киселев высказался об ущербе санкций для Европы

Киселев высказался об ущербе санкций для Европы
© РИА Новости

Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России. Такое заявление сделал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что РФ живет в «новой реальности уже два с половиной года». По словам Киселева, за это время на страну «посыпалось бешеное количество санкций, ей пришлось перестроить практически всю архитектуру внешней торговли и создать новые логистические пути».

«Но мы справились с этим. Санкции нанесли вред гораздо больший Европе, чем России, а мы получили новые шансы», — заключил он.