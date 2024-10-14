Киселев высказался об ущербе санкций для Европы

Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России. Такое заявление сделал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что РФ живет в «новой реальности уже два с половиной года». По словам Киселева, за это время на страну «посыпалось бешеное количество санкций, ей пришлось перестроить практически всю архитектуру внешней торговли и создать новые логистические пути».