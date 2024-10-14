Миронов предложил проверить идею налога на бездетность на экстремизм

Идеи введения в России налога на бездетность нужно проверить на экстремизм. Об этом лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов написал в телеграм-канале. Москва24

По мнению политика, вопросы касательно статистики рождаемости в стране остается одними из самых острых и злободневных, однако некоторые люди в попытке найти способ улучшить демографические показатели в России заходят слишком далеко. «Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», — отметил Миронов. Вечерняя Москва

Директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. Lenta.ru