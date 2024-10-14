Главный заговор в истории СССР: конец хрущевской "Оттепели"

60 лет назад в Советском Союзе завершилась эра "Оттепели". В результате интриг в высшем партийном руководстве страны от власти был отстранен Первый (Генеральный) секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. 12 октября 1964 года заговорщики в лице Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева, главы КГБ Владимира Семичастных и Первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста организовали заседание Президиума ЦК КПСС, где состоялась фактическое отстранение советского лидера от руководства страной.

Никита Хрущев родился в 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии в крестьянской семье. В 1910-х годах заинтересовался социалистическими идеями, был организатором забастовок. Прошел долгий путь от рядового члена ВКП(б) до одного из самых влиятельных партийных функционеров СССР. С октября 1952 он стал одним из пяти наиболее приближенных людей к Иосифу Сталину.

В 1953 году после смерти Вождя Хрущеву удалось одержать победу в партийной борьбе над Лаврентием Берией и Георгием Маленковым и стать главой СССР.

На посту Первого (Генерального) секретаря ЦК КПСС Никита Хрущев начал проводить смелую политику, направленную на либерализацию общественной и экономической жизни страны. При нем был развенчан “культ личности” Сталина, прошла масштабная кампания по освобождению большинства политзаключенных и их частичной реабилитации. В 1960-е годы активно развивалась промышленность, в частности ракетостроение. Триумфальным итогом научных достижений СССР в этой области стал космический полет Юрий Гагарина.

С другой стороны экономическая политика правительства Хрущева оказалась крайне неудачной. Попытки решить проблему нехватки продовольствия в стране за счет освоения целинных земель, развития животноводства путем резкого увеличения посевов кормовой кукурузы, укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных деревень привели лишь к росту цен и массовым выступлениям рабочих. В 1963 году СССР стал регулярно закупать зерно в капиталистических странах. При этом на международной арене Никита Хрущев активно занимался противостоянием с Западом, которое в 1962 году привело к Карибскому кризису.

Внутри партии также не были в восторге от эксцентричного Генсека. В 1957 году Хрущева в ходе заседания Президиума ЦК КПСС попытались сместить с поста Маленков, Молотов и Каганович. Они обвиняли главу государства в волюнтаризме и дискредитации партии. В ходе жесточайшего партийного противостояния (например, во время одного из заседаний пленума Брежнев, выступавший на стороне Хрущева, потерял сознание) и во многом благодаря поддержке лично министра обороны СССР Георгия Жукова Генсеку удалось удержать власть. Молотов, Маленков, и Каганович лишились своего влияния, но не понесли за свои действия никакого сурового наказания. В итоге многодневных баталий партийные позиции Хрущева укрепились, а Брежнев стал его самым доверенным лицом.

В начале 1964 года над головой Генсека вновь начали сгущаться тучи. На этот раз одним из главных участников партийного переворота стал Леонид Брежнев и глава КГБ Владимир Семичастных. Есть мнение, что заговорщики начали свою игру из-за личных обид и страха потерять должности, ведь по слухам Генсек готовил омоложение президиума ЦК партии.

На руку интриганам играла активная политическая жизнь руководителя СССР, который большую часть времени находился в разъездах по миру и стране. Несмотря на то, что Брежнев лично разговаривал о смещении своего наставника с каждым членом и кандидатом в члены Президиума ЦК, есть свидетельства, что Хрущев догадывался о предстоящей судьбе. Так, в сентябре 1964 года дочь Генсека Елена получила несколько анонимных звонков с предупреждениями о заговоре. Его сын Сергей также получал сообщения от сторонников отца. Есть мнение, что глава СССР уже знал о своей судьбе и решил не сопротивляться заговорщикам.

Как позже вспоминал первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев, однажды ему позвонил Брежнев по обычному телефону и попросил заехать к нему: «Он стоял бледный, дрожал, взял меня за руку и увел куда-то в дальнюю комнату. "Коля, Хрущеву все известно, нас всех расстреляют!"».

Вечером, 12 октября 1964 года Генсеку, отдыхающему на госдаче №9 в Пицунде, поступил телефонный звонок из Кремля. Звонивший (по одним данным это был Брежнев, по другим член Президиума ЦК Михаил Суслов), срочно просил Никиту Хрущева вернуться в Москву для решения неотложного "сельскохозяйственного вопроса". Первоначально глава страны ответил отказом, но потом в столицу поступило известие — все же прибудет.

13 октября 1964 года в 16 часов 00 минут в кремлёвском кабинете Первого секретаря началось заседание Президиума ЦК. Заговорщики не повторили ошибки Маленкова, Булганина и других в 1957 году — КГБ, Министерство обороны и большая часть членов партии были на стороне Брежнева. Главе правительства был выставлен внушительный список обвинений: от развала сельского хозяйства и закупок зерна за границей до опубликования в печати за два года более тысячи его фотографий.

Видя, что сопротивление бесполезно, Хрущев принял предложение Брежнева подписать прошение об уходе по собственному желанию. Есть версия, что перед тем, как навсегда покинуть Кремль он сказал: "Вы меня тут [фекалиями] мажете, а я возразить не могу".

После отставки Генсек проживал на даче. Заговорщики сохранили за ним множество льгот и привилегий, которые полагались руководителям СССР.

Каким был Никита Хрущев — в галерее "Рамблера".