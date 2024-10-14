Блогера Литвина предложили отправить на СВО

Общественное движение «Ветераны России» предложило направить блогера Михаила Литвина на спецоперацию в штурмовой отряд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Общественники направили заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. «Ветераны России» оказались возмущены нападением Литвина на болельщика во время матча футбольной Медиалиги. Кроме того, они попросили проверить заявления блогера в интервью 2018 года о том, что он якобы купил военный билет за 330 тысяч рублей. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что подобные поступки должны наказываться более серьезно.

«В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность», — заявил он.

Напомним, что в 12 октября команда Литвина Lit Energy вышла на поле против СКА рэпера Басты (Василий Вакуленко). Во время игры болельщики последней скандировали оскорбительную для блогера кричалку. В один момент Литвин подбежал к трибуне и ударил фаната по лицу. Это привело к потасовке, в которой принял участие и Вакуленко.

В тот же день Литвин заявил, что его задержали. 14 октября суд назначил ему 13 суток административного ареста. Кроме того, суд арестовал и пострадавшего от удара блогера фаната — тоже на 13 суток.