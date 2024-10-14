В Москве наградили лауреатов lI Всероссийского студенческого театрального фестиваля-конкурса «Точка А»

Пять студенческих коллективов стали лауреатами lI Всероссийского студенческого театрального фестиваля-конкурса «Точка А». Победители стали известны на гала-концерте, который состоялся 11 октября на сцене театра Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Организатором фестиваля-конкурса «Точка А» выступил Фонд развития творчества (ФОРТ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, крупнейшего банка в России, Центральной и Восточной Европе «Сбер», российской инвестиционной компании АФК «Система» и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».

© Пресс-служба

Финальный этап фестиваля прошел с 5 по 11 октября на ключевых театральных площадках Москвы. Пятнадцать коллективов из театральных и непрофильных вузов со всей России представили свои проекты экспертному жюри. Оценивали работы народный артист России и профессор двух вузов Юрий Лаптев; заслуженный работник культуры Российской Федерации, театральный историк Марина Райкина; исполняющий обязанности ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Валерий Филиппов; заслуженный артист России Игорь Карташев и актёр театра и кино, артист государственного академического театра имени Моссовета Валерий Сторожик.

© Пресс-служба

В номинации «Лучший спектакль» победил проект «Шукшин Ва.М.» Театрального института при Саратовской государственной консерватории им. Собинова (г. Саратов). Приз вручили народный артист РСФСР Александр Михайлов и артистка кино, выпускница ВГИКа Мирослава Михайлова.

Александр Михайлов: «Я сам тоже начинал со студенческого театра – СТЭМа ДВГУ – во Владивостоке, это было почти 60 лет назад. И вот оттуда пошли эти маленькие шажки в театр… Десять лет я проработал в Саратове, в театре Карла Маркса, поэтому для меня двойное событие - вручить приз саратовскому вузу».

Приз за лучший актерский ансамбль забрал коллектив спектакля «Вас вызывает Таймыр» из Российского института театрального искусства ГИТИС (г. Москва).

Лучшим исполнителем мужской роли назван Алексей Волков, который играет в спектакле «Дунаевские, Виват!» Театрального института им. Бориса Щукина (г. Москва). Приз за лучшую женскую роль присужден Полине Резаевой, занятой в спектакле «Ромео и Джульетта» Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

Лучшим спектаклем ОФФ-программы стал проект «Москва - Мир-город@точка ру» любительского коллектива из Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (г. Рязань).

Член жюри, народный артист России Юрий Лаптев: «Эта неделя пролетела как мгновение, но я убежден, что фестиваль дал возможность коллективам поделиться своим искусством и дал возможность участникам почерпнуть что-то из творчества своих коллег. Все участники – это будущее нашего театра и будущее кино. Одно хочу сказать - все победили».

Все лауреаты получили дипломы победителей и памятные призы. Эпизоды лучших постановок будут продемонстрированы на цифровых экранах компании «ЭФИР», расположенных у входов в метрополитен. Для кого-то это станет первой афишей, которую увидит миллионный город. Дипломами участников были награждены коллективы Театрального училища имени М. С. Щепкина, Екатеринбургского государственного театрального института, Воронежского государственного института искусств, Театрального института им. Л. В. Собинова, Казанского театрального училища, Краснодарского государственного института культуры, Российского государственного института сценических искусств, а также непрофильных вузов – Южного федерального университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Театрального пространства «ДОМ» и Северо-Западного института управления (РАНХиГС).

© Пресс-служба

«Точка А» – это первый в России открытый студенческий театральный фестиваль, объединяющий на одной сцене региональные театральные вузы и студентов непрофильных учебных заведений.

Идея конкурса принадлежит ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, а само название символизирует отправную точку пути участников и их шанс заявить о себе:

«Мы считаем, что студенческие спектакли – это точка А, пункт отправления. Кто-то до «Я» даже дойдет, кто-то, может быть, в тупик заедет, кто-то на полустанке остановится. Но важно, чтобы в этой точке А студенты разных театральных школ общались друг с другом, мастер-классы проводили. Мы не конкуренты, ни с ГИТИСом, ни со «Щукой» мы все дружим. И к нам еще присоединились 5 самодеятельных театров из технических вузов, и это тоже здорово».

© Пресс-служба

Партнёрами конкурса выступили Всероссийский государственный университет кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК), Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.

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