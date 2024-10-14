Хазин предложил способ стимуляции рождаемости

Мера может поспособствовать увеличению рождаемости в стране.

Первоначальные выплаты следует отсрочить на пять лет. Если за этот период у супругов появятся трое детей, то жильё должно быть передано им в собственность безвозмездно. Таким мнением Михаил Хазин поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я уже довольно давно предлагаю вариант. Мне рассказывали, что такая ситуация была в Венгрии, при которой молодой семье выдавали сразу трёхкомнатную квартиру. Эта трёхкомнатная квартира была платной, но первые выплаты должны были состояться через пять лет. В случае рождения первого ребёнка вычиталось 20% от стоимости квартиры, после рождения второго ещё 30%, и после рождения третьего вся стоимость этой квартиры списывалась. Если за пять лет брака рождалось трое детей, то квартира переходила в их собственность бесплатно. Это схема, которая вполне могла бы быть. Я предлагал её ещё в 90-е годы. Судя по всему, наш государственный аппарат не очень заинтересован в том, чтобы было много детей, поэтому эта схема не используется».

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке на новостройки впервые превысила 23%. Это следует из оперативных данных Единой информационной системы жилищного строительства. Отчёт основан на рыночных ставках предложения 20 ведущих банков страны, пишет РБК.

Согласно материалам, средневзвешенная ставка на первичном рынке достигла 23,08%, увеличившись за неделю на 0,75 п.п. Рост средних ставок на вторичное жильё остановился на уровне 22,34%