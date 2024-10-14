Увлечение ребенка квадробингом не говорит о его психических отклонениях, заявил на Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его словам, тема требует детального изучения, передает корреспондент NEWS.ru.

Сказать, что по улицам Москвы, по бульварам, ходят на поводках дети нельзя, но такие вещи замечались. <...> Есть достаточно солидные психологи, которые говорят: есть эта мода. Да, ее подогревают, да, ее выводят на первый план. Она есть, также как была мода на хиппи и других социальных групп, молодежных движений, которые таким образом выражали свой протест. Поэтому давайте поизучаем эту тему. Сказать, что это психиатрическое заболевание, точно нет, — отметил Онищенко.

При этом академик обратил внимание, что большие вопросы вызывают родители, которые ведут на поводке ребенка. С такими гражданами «надо разбираться», так как у них, вероятно, присутствует «какая-то психиатрия», подчеркнул Онищенко. Он объяснил, что не нормально потакать подобным вещам и подвергать унижению собственного ребенка.

Кремль ответил на вопрос о квадроберах

Ранее кандидат психологических наук Екатерина Шумейко рассказала, что дети начинают увлекаться квадробингом, потому что хотят выразить свой внутренний мир и, возможно, даже агрессию. По ее словам, многое зависит также от выбранного ребенком персонажа.