Раскрыта дальнейшая судьба Дудя из-за скандального интервью с Лебедевым

Блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить уголовное дело из-за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, считает звездный адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что основанием для возбуждения уголовного дела может стать привлечение к административной ответственности более двух раз в течение года.

Привлечение к административной ответственности более двух раз в течение года может стать основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. И таких случаев уже более 25. К сожалению, можно сказать, что такой алгоритм поставлен на поток, — пояснил адвокат.

Он при этом пожелал блогеру избежать подобной участи. По словам Жорина, преступление, по которому могут возбудить уголовное дело против Дудя, является не большой тяжести. Адвокат уточнил, что по такой статье не могут объявить в международный розыск.

Но в любом случае я желаю Юрию Дудю избежать этой участи, хотя это преступление, по которому могут возбудить уголовное дело, является не большой тяжести. И по нему не могут объявить в международный розыск. Тем не менее это, мягко говоря, не очень приятно, — заключил Жорин.

Лефортовский районный суд Москвы ранее вернул в прокуратуру материалы административного дела в отношении Дудя для устранения недостатков. Блогера обвинили в нарушении закона об иноагентах после интервью с Лебедевым.