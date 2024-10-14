Познер раскрыл подробности нового проекта для Первого канала

Журналист Владимир Познер раскрыл подробности создания документального фильма «Турецкая тетрадь», который выйдет на Первом канале 14 октября. Комментарий доступен на его официальном сайте «Познер Онлайн».

«Я вообще ничего не знал о Турции, у меня были представления, как у всякого человека. Я считал, что это бедная страна, что турки — агрессивные, вояки», — заявил Познер.

Журналист отметил, что был в Стамбуле и считал его огромным мегаполисом. Он подчеркнул, что во время работы над новым проектом узнал много нового.

«Думаю, вообще наши представления о странах, где мы не были — всегда заблуждение», — отметил Познер.

По мнению телеведущего, турки — очень приветливые люди, которые всегда желают помочь и не требуют ничего взамен.

«Они очень любят свою страну, искренне. Они очень во многом сомневаются, страна разделенная, они задаются вопросом, европейцы они или азиаты. Много противоречий, сложная очень страна», — добавил он.

Отдельно журналист отметил, что в турецком обществе существует неравенство полов. В то же время подчеркнул, что в семьях женщина остается главной, причем настолько, что с ней никто не осмеливается спорить.

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Ранее стало известно, что премьеру фильма «Турецкая тетрадь» Владимира Познера перенесли на 14 октября. Журналист пояснил, что Первый канал за несколько дней предупредил его о переносе показа. Он отметил, что произошла путаница с сеткой вещания.

В сентябре сообщалось, что Познер вернется на Первый канал с новой программой. Журналист назвал эту информацию преувеличением и пояснил, что на канале будет выходить документальный фильм «Турецкая тетрадь», над которым он работал.