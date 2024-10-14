Налог на бездетность: что говорят власти и могут ли начать штрафовать

В последние дни в СМИ активно обсуждается идея введения налога на бездетность. Одни депутаты и специалисты предлагают таким образом пополнять бюджет демографических программ, тогда как другие критикуют инициативу, призывая не пугать людей. Главное об инициативе — в материале «Рамблера».

Поддержавшие идею

Изначально об идее вернуть налог на бездетность, который действовал в СССР с 1941 по 1990 год, высказался депутат Госдумы Андрей Гурулев. В эфире телеканала «Царьград» он отметил, что вырученные деньги можно отправить на модернизацию детских домов в РФ.

«Да, хотелось бы ввести налог на бездетность. Но я не то, что предлагаю — я хотел бы, чтобы это было. Конечно, будут лупить меня за идею. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть как есть», — сказал парламентарий.

После идею поддержал депутат Госдумы Евгений Федоров. Как сообщает URA.RU, он счел необходимым повысить для бездетных подоходный налог. Под него бы попадали россияне в возрасте от 25 до 50 лет, причем даже те, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

9 октября директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире НТВ заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. По его словам, правительству ежегодно нужно несколько десятков триллионов рублей для нацпроекта по демографии, и таким образом можно было бы восполнять бюджет.

Критика налога

Одним из первых с критикой идеи выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, председатель призвал не пугать общество подобными предложениями.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — подчеркнул он.

Кроме того, слова Гурулева раскритиковала председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Как сообщает пресс-служба КПРФ, парламентарий считает, что подобные заявления «и политически, и социально» несвоевременны. Она напомнила, что в СССР при запрете абортов были и социальные льготы, которые помогали воспитывать детей.

«Нужен комплекс мер, и нельзя решить демографическую проблему только запретными мерами — это должна быть демографическая государственная политика. И это ещё не только рождаемость, но и детское здравоохранение (сохранить жизнь тех, кто родился)», — заявила Останина.

Депутат призвала Гурулева не давать свои оценки в вопросах демографии, оставив эту работу профессионалам.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости заявил, что детали предложения администрации президента пока неизвестны. В Кремле считают необходимым провести анализ советского опыта. Вместе с тем Песков выразил сомнение в том, что этот налог имел реальную пользу для демографии.