Дочь основателя »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные профиля Дарьи Навальной в соцсети LinkedIn. Газета.Ru

Согласно данным на аккаунте Дарьи Навальной в соцсети, она работает менеджером по координации волонтеров по работе с избирателями. Также в июне 2024 года девушка окончила обучение в Стэнфорде. Она получала образование там на бесплатной основе с 2019 года. Ura.Ru

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии в возрасте 47 лет, об этом сообщили в пресс-службе УФСИН ЯНАО 16 февраля. Мужчина после прогулки почувствовал себя плохо и практически мгновенно потерял сознание. Бригада скорой помощи за семь минут доехала до колонии, где отбывал наказание заключенный. Еще две минуты ушло на то, чтобы дойти до пациента, реанимировать политика пытались более получаса. Вечерняя Москва