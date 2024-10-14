Лундстрем дал концерт в Луганской филармонии

Скрипач Петр Лундстрем выступил в Луганской филармонии

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Известный московский скрипач Петр Лундстрем выступил в Луганске с местным симфоническим оркестром. Программа была посвящена 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке.

Главным дирижером на концерте был заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

Лундстрем отметил, что рад снова находиться в Луганске. Для него это всегда большая радость – сотворчество с замечательным луганским симфоническим оркестром и маэстро Александром Щуровым.

Скрипач рассказал, что местная публика очень хорошо понимает и чувствует высокое искусство. По словам Лундстрема, участники луганского оркестра – это «замечательные музыканты».

Напомним, что в Луганске стартовало строительство нового ЖК «Возрождение». В Луганск прибудет чудотворная Владимирская Оранская икона Богородицы.