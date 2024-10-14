Циркам могут запретить использовать животных в представлениях

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на использование животных в цирковых программах. Об этом РИА Новости рассказал первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.

С инициативой запретить использование животных в цирках выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Авторы законопроекта считают, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», - заявил Бурматов.

По его словам, нельзя оставлять без внимания случаи жестокого обращения с животными, но принятие законопроекта может иметь серьезные последствия и привести к коллапсу. Реабилитационные центры, куда предлагается передавать цирковых животных, и так переполнены, отметил первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором дрессировщики братья Запашные бьют тигров, обливают водой, применяют против них огнетушители. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Зоозащитники обратились в различные организации, депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирке.

По данным СМИ, Эдгард и Аскольд Запашные в свою очередь отметили, что тигров и львов они бьют только в тех случаях, если животные вступают в смертельные схватки. Соответственно, им приходится применять силу и спецсредства, чтобы спасти им жизнь.

По мнению дрессировщиков, зоозащитники «просто не разбираются в ситуации и пытаются похайпить за их счет».