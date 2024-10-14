В РПЦ высказались о налоге на бездетность

Призывы ввести в России налог на бездетность являются абсурдными провокациями, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, они призваны помешать принятию законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, передает РИА Новости.

В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри, — сказал Лукьянов.

Кроме того, отметил священнослужитель, предложения ввести налог на бездетность работают на ослабление суверенитета России. Лукьянов подчеркнул, что чайлдфри является пропагандой ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни. Он уверен, что запрет идеологии оздоровит общество и защитит молодежь от деструктивного влияния.

В Кремле высказались о налоге на бездетность

Ранее Лукьянов назвал квадробинг не детской игрой, а субкультурой, готовящей ребенка к принятию идеологии ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он призвал принять меры по защите общества.