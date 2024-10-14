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Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, вывезенных ВСУ

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Об этом сообщает Aif.ru.

Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, вывезенных ВСУ
© РИА Новости

Омбудсмен подчеркнула, что насильный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.

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"Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", — сказала Москалькова, подчеркнув, что на предстоящей встрече с омбудсменом поднимет эту тему в первую очередь.

По ее словам, из Курской области после наступления Вооруженных сил Украины эвакуированы более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находятся в пунктах временного размещения и у социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

13 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте.

Общество
Татьяна Москалькова
Верховная Рада
Украина
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