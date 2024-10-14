Из региональных аптек пропали некоторые антибиотики

Не менее чем в 25 российских регионах из аптек пропали препараты, содержащие рокситромицин. На это обратили внимания «Известия».

Похожая ситуация еще с тремя аналогичными лекарствами. Так, в аптеках 12 субъектов РФ нет препаратов с эритромицином, в шести — нет кларитромицина, в пяти — азитромицина.

Примечательно, что это широко применяемые антибиотики. Также всех четырех лекарств нет в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и еще нескольких регионах.

Директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов предположил, что это связано с вводом новых, более современных препаратов. Он добавил, что вышеуказанные антибиотики стали переходить в разряд нишевых.

Терапевт Светлана Каневская, в свою очередь, уточнила, что пропавшие препараты широко используют при лечении мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, их же назначают при болезни Лайма. Она подчеркнула, что эти лекарства можно легко заменить, поэтому в их отсутствии нет ничего критичного.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная добавила, что перечисленные антибиотики также используют против инфекционных болезней, например, пневмонии или ангины. Вместе с тем, врач Павел Хорошев указал, что при заменимости этих препаратов, существую случаи, когда нужны именно они, указано в статье.

В России повысился спрос на препараты для лечения психических расстройств. За последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43 процента, а нейролептиков — на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, почему россияне стали чаще покупать препараты для лечения психики и какие есть побочные эффекты у данных лекарств.