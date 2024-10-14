Запашный оценил инициативу о запрете животных в цирке

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный в разговоре с NEWS.ru назвал идиотской инициативу запретить животных в цирках. Народный артист России подчеркнул, что не хотел бы вообще комментировать подобные законопроекты. По его словам, таким образом он просто поддержит очередной «информационный вброс неудачников».

Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать, — высказался Запашный.

Первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее сообщил, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете использовать животных в цирках. Он уточнил, что проблему нужно решать последовательно, ужесточая требования к содержанию животных.

Юрист Юрий Митин ранее предупредил, что обычный россиянин на практике может купить льва или медведя, но это будет незаконно. По его словам, это регулируется постановлением правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 795 с указанием перечня животных, которых запрещено содержать дома.