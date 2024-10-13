Умер один из самых влиятельных олигархов 90-х

Бизнесмен Александр Смоленский, один из самых влиятельных олигархов 90-х годов, участник так называемой «семибанкирщины», скончался на 71 году жизни. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Причина смерти, место и время похорон не называются.

Александр Павлович Смоленский, родился 6 июля 1954 года в Москве, окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане.

С 1974 года работал в типографиях, в 1980-м занял должность товароведа московской торговой фирмы «Весна».

В 1987 году организовал один из первых строительных кооперативов в Москве. В 1989 году создал и возглавил коммерческий банк «Столичный». В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 — в «СБС-Агро».

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Журналисты отметили, что Смоленский упоминался в числе бизнесменов, которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина, их круг получил условное название «семибанкирщина».

Помимо Александра Смоленского в «организацию» входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский* (признан в России иностранным агентом), совладелец банка «ОНЭКСИМ» Владимир Потанин, совладельцы «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, президент «Мост-банка» Владимир Гусинский, президент банка «Российский кредит» Виталий Малкин.

В 1994 году был удостоен Ордена Дружбы народов. В соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским в 2006–2011 годы написал семь книг.

*Внесен в России в список иноагентов.