Умер скрипач Алексей Дулькевич, работавший с Михаилом Кругом

Алексей Дулькевич, известный скрипач и вокалист, скончался в возрасте 71 года. Он работал с Михаилом Кругом, был участником группы «Братья Жемчужные», снимался в кино.

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О его смерти сообщили в продюсерском центре «Ночное такси», где музыкант долгое время работал

«Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России. На студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные» он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона. Совсем скоро на студии «Ночное такси» выйдет альбом Павла Берденникова, автора-исполнителя из Ростова-на-Дону «Навстречу солнцу», для этого альбома он написал песню «Цыганская», которую посвятил Дулькевичу», сообщается на страничке студии «ВКонтакте».

Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде, выступал в Государственном ансамбле цыган и окончил Институт культуры имени Крупской. Он дебютировал в фильме «Живой труп», снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей».