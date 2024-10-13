Российские древности: Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря в Кижах

Сегодня мы с порталом «Российские древности» отправимся на Кижский архипелаг, где сейчас собрано некоторое количество памятников деревянной архитектуры Севера. Однако сейчас мы пройдем мимо потрясающего аутентичного ансамбля Кижского погоста с многоглавой церковью Преображения, привлекающей туристов со всего света, а подойдем к крошечной невзрачной клетской церковью, мимо которой проходят все туристы, даже не повернув голову. А ведь храм Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря — совершенно точно одна из древнейших, а возможно, и древнейшая деревянная церковь в нашей стране.Фото Алексея Паевского, август 2024 годаХрам в контексте экспозиции в Кижах. Фото Снежаны Шабановой, август 2024 годаНачнем мы с того, что Муромский Свято-Успенский монастырь, о котором мы говорим, расположен совсем не в том Муроме, откуда Илья Муромец. На Муромском острове (мысу, который когда-то, видимо, был островом, по-иному — Мурманском острове, Мучь-острове или Мусовском Носу, отделяющим Онежское озеро от небольшого Муромского) на восточном берегу Онежского озера в конце XIV века поселился выходец из римского монастыря греческого толка Святой Пракседы Лазарь. Сейчас ближайший населенный пункт к этому месту — деревня Гагукса Пудожского района Карелии, в 15 километрах.Интерьер Базилики Праскеды в РимеЛазарь, почитаемый в качестве святого с XVII века, приехал в Новгород и привез владыке Василию Калике белый клобук (в XVI веке «Предание о новгородском белом клобуке» станет основой для концепции «Москва — Третий Рим») и послание, а затем остался при владыке. По смерти Василия он какое-то время жил в новгородском Деревяницком монастыре, а затем явился ему Василий и велел идти «в северную сторону, к морю, к острову Мучь, на озеро Онего». Что и случилось около 1352 года.Св. Лазарь МуромскийЛазарь поселился там и основал монастырь, который постепенно разросся. По преданию, он выстроил для себя небольшую церковь Воскресения Лазаря, около которой и повелел похоронить себя перед смертью, которая, по принятой ныне дате, случилась в 1391 году.Обитель то росла, то хирела, была разорена в начале XVII века, а в при Екатерине монастырь сначала был превращен в женский, а затем и вовсе упразднен. В конце XIX века стараниями пудожского купца Ивана Малокрошечного (интересная фамилия — два раза «маленький» рифмуется с тем, что одно из названий местности, где построен монастырь — «Мучь-остров» в переводе с вепсского тоже означает «маленький» — muču) монастырь возродился.Панорама монастыря в наши дниЦерквушка Вознесения Лазаря всегда чтилась братией, как связанная с именем самого основателя — и легенда о том, что ее построил сам Лазарь Муромский передавалась из поколения в поколение, несмотря на то, что впервые мы встречаем описание этой церкви только в описях XVI века.Лев Владимирович ДальВ любом случае, с последней четверти XIX века ее активно берегли. Сначала обнесли оградой, затем в 1870-х годах архитектор Лев Даль сделал обмеры ее и создал чертеж, а в 1880 годах монахи — при одобрении Московского археологического общества и на средства лесопромышленника А.Н. Русанова над храмиком возвели часовню-футляр, которая и сберегла храм до нашего времени: монастырь в 1919 году был закрыт, последние монахи, видимо, расстреляны, а территория сначала отдана сельхозкоммуне имени Троцкого, а затем Дому инвалидов.На чертеже Даля храм с сенямиОднако в 1959 году храм Воскрешения Лазаря перевезли на плотах в Кижи и отреставрировали по проекту Александра Ополовникова, а часовня-футляр осталась в монастыре — и сейчас, во вновь возрожденной обители она — летняя церковь Лазаря.Часовня-футляр и ее план. Обратите внимание, что в футляре храм без сеней. Фото: Кижский музей-заповедникЭто очень маленький и скромный храм клетского типа: длина 8.8 метров, высота — 7,1 метр. Сам четверик и алтарь рублены из сосновых бревен, а сени имеют заборно-каркасную конструкцию. В качестве фундамента храм поставлен на крупные камни. Вот как описывает архитектуру и конструкцию храма сайт Кижского музея-заповедника.Фото Снежаны Шабановой, август 2024 года«Церковь относится к типу клетских храмов: это значит, что она построена в виде прямоугольного сруба (клети), покрытого двускатной крышей и имеющего с востока прируб для алтаря, а с запада — притвор (сени). В плане постройка представляет собой три разновеликих квадрата, их размеры увеличиваются последовательно: алтарь, собственно церковное помещение, сени. Все три части различны по высоте: выше всех центральный сруб, алтарь несколько выше, чем сени. Центральный и алтарный срубы расширяются к верху, образуя повалы.Фото Снежаны Шабановой, август 2024 годаФото Алексея Паевского, август 2024 годаКаждая из частей этой постройки имеет собственную крышу с различной крутизной скатов кровли. Наибольшую крутизну имеет кровля собственно–церковного помещения, что также подчеркивает высоту этого сруба. Конструкция кровли — самцовая, без куриц и потоков. По слегам церковь крыта так называемым «ложеным» тесом, по всей длине которого проходят парные желоба, способствующие отводу воды. Тес крепится непосредственно к слегам. Нижние его торцы имеют пикообразную форму. Такой фигурно обработанный тес еще назывался «красным» (то есть «красивым»). Завершают конструкцию охлупни, прижимающие тес сверху. Над собственно церковным помещением высится главка с крестом, массивный охлупень как будто слегка прогнулся под ее тяжестью».С датировкой храма тоже есть большие проблемы. В литературе можно встретить даты как XIV, XV, так и XVI века — с опорой то на факты из жизни Лазаря (если принимать храм как созданный самим святым), то на опись… Дендрохронология отдельных бревен дает то XV, то XVI век…К компромиссному (и, на взгляд авторов, разумному) мнению пришел недавно ушедший от нас специалист по деревянному зодчеству Вячеслав Орфинский, долгое время считавший храм сравнительно поздней постройкой, но затем изменивший свою точку зрения.Вячеслав Орфинский (1929-2024)Снова обратимся к сайту музея:«Однако в 1999 г. он [Орфинский — прим. ред.] выдвинул предположение, согласно которому церковь могли построить в два этапа: первоначально возвели собственно–церковное помещение и алтарный прируб, а во время реконструкции храма, произведенной в XVI в., к уже существовавшей двухчастной клетской церковке пристроили каркасные сени. Правомерность этого предположения подтверждает отсутствие общего срубного основания, которое обычно существовало при одновременном строительстве всех частей храма. О том же свидетельствует и состояние поверхности западной стены собственно–церковного помещения, которая отделяет его от сеней. Сегодня она находится внутри храма, но носит следы атмосферных воздействий, которым явно подвергалась прежде. Видимо, в то время, когда сени еще не существовали, она являлась внешней стеной постройки. Таким образом, принимая во внимание особенности объемно–планировочного и конструктивного решения храма, состояние древесины, а также не отвергая существующее предание, В.П. Орфинский относит к XIV в. строительство алтаря и собственно–церковного помещения, а к XVI в. — возведение каркасных сеней».Храм в процессе переноса — без сеней, воссозданных по чертежу Даля. Фото: музей-заповедник КижиПроцесс переноса храма. Фото: музей-заповедник КижиКак бы то ни было, в любом случае перед нами — очень древний памятник. Весьма вероятно — древнейший сохранившийся русский деревянный храм, так что если будете в Кижах — уделите время и ему, а не только чудесному храму Преображения.Фото Алексея Паевского, август 2024 года